Koning bij voorstelling over Moluks-Nederlandse geschiedenis

Koning Willem-Alexander woont maandag 12 juni de voorstelling East Side Story bij in Midden-Drenthe. De voorstelling gaat over de Moluks-Nederlandse geschiedenis.

East Side Story is onderdeel van het theaterdrieluik Aan de andere kant. Dat zijn ook Een tijdelijk verblijf (2018) en Buitenspel (2019). De drie theaterstukken laten via diverse Nederlandse en Molukse perspectieven de komst van Molukse gezinnen naar Nederland, hun integratie in de maatschappij en de impact hiervan op hun leven zien.

East Side Story is gebaseerd op herinneringen van mensen die in woonoord Schattenberg, het voormalige doorgangskamp Westerbork, hebben gewoond. Daar werden in de jaren vijftig ruim tweeduizend Molukkers gehuisvest. De voorstelling wordt op drie verschillende locaties in Drenthe opgevoerd. De koning is na een toelichting op het ontstaan van het drieluik aanwezig op de eerste twee locaties van de voorstelling.

Willem-Alexander wordt samen met het publiek langs de scènes geleid en krijgt verschillende taferelen te zien over het leven van de Molukse gemeenschap in de woonoorden. Daarna gaat hij door naar een locatie waar Moluks-Nederlandse maaltijden worden aangeboden en Nederlandse en Molukse muziek wordt gespeeld. Daar gaat de koning onder meer in gesprek met betrokkenen bij de voorstelling en vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap.