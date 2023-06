Koning Charles bidt voor slachtoffers van treinongeluk in India

Koning Charles is “diep bedroefd” door het treinongeluk in Oost-India van afgelopen vrijdag. De Britse vorst condoleert nabestaanden en zegt in een bericht op de koninklijke website en social media te bidden voor de slachtoffers. Bij de ramp in de buurt van de stad Balasore, in de provincie Odisha, kwamen zeker 288 mensen om en raakten honderden mensen gewond.

“Zowel mijn vrouw als ik zijn diep geschokt en bedroefd door het nieuws van zo’n vreselijk ongeluk buiten Balasore. Ik wil onze oprechte deelneming betuigen aan de families van iedereen die zo tragisch om het leven is gekomen”, schrijft de koning.

India, onderdeel van het Britse Gemenebest, heeft een “speciale plek” in het hart van het koningspaar. “Ik heb bijzonder goede herinneringen aan mijn bezoek aan Odisha in 1980 en de ontmoeting met de mensen bij die gelegenheid.”