Koning Charles condoleert president Israël

De Britse koning Charles heeft woensdag gebeld met de Israëlische president Isaac Herzog. Dat meldt Herzog in een bericht op X (voorheen Twitter).

Herzog schrijft dat de koning hem belde om zijn condoleances over te brengen en dat Charles geschokt was door de “criminele en barbaarse acties van de terroristische organisatie Hamas met de aanval op burgers in Israël”. Naar eigen zeggen dankte Herzog de koning voor zijn steun aan de bevolking van Israël in deze moeilijke tijd.

Koning Charles belde woensdag ook met koning Abdullah van Jordanië over de situatie in Israël en de Gazastrook, meldde het Jordaanse hof.