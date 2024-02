Koning Charles doet wekelijks overleg met premier telefonisch

Koning Charles reist niet terug naar Buckingham Palace voor zijn wekelijkse overleg met premier Rishi Sunak. De twee spreken elkaar woensdag telefonisch, bevestigt een woordvoerder aan onder meer de BBC.

“In het algemeen geven we geen commentaar op de gesprekken van de premier met de koning en we zullen er ook geen gewoonte van maken”, zegt een woordvoerder van Sunak. “Maar we hebben in dit specifieke geval met het paleis afgesproken te bevestigen dat ze elkaar later aan de telefoon zullen spreken.”

Eerder werd aangenomen dat de gesprekken fysiek zouden zijn, tenzij artsen Charles anders adviseren. Hoe het zit met de toekomstige wekelijkse overleggen, is nog niet duidelijk.

De koning heeft een groot deel van zijn werkzaamheden neergelegd omdat hij lijdt aan een vorm van kanker en daarvoor wordt behandeld, werd maandag bekendgemaakt. Charles verblijft op dit moment met zijn vrouw Camilla op landgoed Sandringham.