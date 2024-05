Koning Charles draagt militaire titel over aan prins William

De Britse koning Charles en prins William hebben maandag een zeldzaam gezamenlijk uitstapje gemaakt. De royals waren samen bij de vliegbasis in Middle Wallop. Volgens de BBC is het “ongebruikelijk” dat de koning en de prins van Wales samen een verplichting hebben. Tijdens een ceremonie droeg Charles de titel van Colonel-in-Chief van het Army Air Corps over aan zijn zoon William.

Charles was zo’n 32 jaar kolonel van het Army Air Corps. Bij de overdracht gaf de koning een korte toespraak. Daarin sprak Charles onder meer zijn “immense bewondering” uit voor het werk van de luchtvaartafdeling van het Britse leger. Ook richtte hij zich tot zijn zoon en opvolger. “Ik hoop dat jullie in de toekomst steeds sterker worden met de prins van Wales als nieuwe opperbevelhebber. Het mooie is dat hij een erg goede piloot is. Dus dat is bemoedigend”, zei Charles.

Voorafgaand aan de ceremonie kreeg Charles ook een rondleiding door het Army Flying Museum en ontmoette hij enkele veteranen. Nadat de koning was vertrokken, ging prins William verder met zijn eerste taak in zijn nieuwe functie. Hij bekeek trainingen en kreeg een briefing over het huidige werk van het Army Air Corps.