Koning Charles grapt over eigen irritatie over lekkende pen

Het is koning Charles niet ontgaan dat een filmpje waarin hij geïrriteerd is door zijn lekkende pen vorige maand viral is gegaan. Tijdens een bezoek aan Schotland op maandag maakte de Britse vorst er een grapje over.

De koning ondertekende maandag in het gemeentehuis van Dunfermline het gastenboek. Toen Charles zijn pen overhandigde aan zijn vrouw Camilla ‘waarschuwde’ hij haar ervoor. “Deze dingen zijn zo temperamentvol”, zei hij lachend.

Vorige maand werd de koning geïrriteerd toen zijn pen lekte bij het ondertekenen van een boek tijdens een bezoek aan Noord-Ierland. “Oh god, ik haat dit”, zei hij onder meer. Ook noemde Charles de pen een “rotding”.