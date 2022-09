Koning Charles heeft eerste dag rust sinds dood koningin

Koning Charles heeft voor het eerst sinds het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth afgelopen donderdag een dag rust. De vorst heeft volgens Britse media op zijn landgoed Highgrove House in Gloucestershire een “privédag voor reflectie”.

In de gedetailleerde planning over de periode na de dood van de koningin, Operation London Bridge, was al opgenomen dat Charles een rustdag zou hebben. Hoewel de koning donderdag niet in het openbaar zal verschijnen, is hij thuis naar verluidt wel een beetje aan het werk.

Sinds het overlijden van Elizabeth heeft Charles het als kersverse koning druk gehad. Hij verscheen dagelijks in de openbaarheid. Woensdag begeleidde de koning de kist van zijn moeder naar Westminster Hall in Londen. Daar ligt Elizabeth opgebaard tot haar uitvaart op maandag.

Charles is vrijdag in Wales bij een rouwbijeenkomst voor de Queen. Hoe zaterdag en zondag er voor de koning gaan uitzien, is nog niet bekendgemaakt.