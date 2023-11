Koning Charles hoort in Kenia over inspanningen voor milieubehoud

De derde dag van het staatsbezoek van koning Charles aan Kenia stond voor een deel in het teken van het milieu. De Britse monarch ontmoette vrijwilligers van enkele organisaties die zich inzetten voor de milieubescherming van de zee in Kenia.

De koning bezocht onder meer een koraalbeschermingsproject in Kuruwitu, waar hij hoorde over een lokaal initiatief om meer koraal in de zee te krijgen. Charles plantte daar zelfs een eigen stukje koraal.

Later op de dag reisde de vorst verder naar Nyali Beach, waar jonge vrijwilligers zich inzetten om lokale stranden schoon te houden. Daar kreeg hij ook informatie over een initiatief over het hergebruik van plastic. De kinderen daar presenteerden een troon van gerecyclede plastics aan de Britse koning.