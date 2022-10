Koning Charles hoort verhalen van vluchtelingen in Aberdeen

Koning Charles reist komende week naar het Schotse Aberdeen. In het Aberdeen Town House zal de koning enkele families ontmoeten die uit Afghanistan, Syrië en Oekraïne zijn gevlucht.

Charles zal tijdens een receptie persoonlijke verhalen horen van de families over hun evacuatie uit hun land, hun aankomst in Aberdeen en enkele van de uitdagingen waar ze mee te maken hebben gehad. Tijdens het bezoek zal Charles ook enkele belangrijke medewerkers spreken die hebben geholpen om vluchtelingengemeenschappen te ondersteunen.

Aberdeen kende in het afgelopen jaar een grote toestroom aan vluchtelingen. Dat ging met name om mensen die in september vorig jaar werden geëvacueerd uit Kabul toen de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Sinds mei volgen ook veel Oekraïners die vanwege de oorlog met Rusland hun land moeten verlaten.

De afgelopen periode heeft Charles vaker vluchtelingen en asielzoekers gesproken. Zo ontmoette hij bijvoorbeeld in mei tijdens een bezoek aan Roemenië een groep Oekraïense vluchtelingen en sprak hij in april in de streek Cumbria met twee uit Syrië gevluchte gezinnen.