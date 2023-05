Koning Charles in juni naar Roemenië

De Britse koning Charles brengt begin volgende maand een bezoek aan Roemenië. Dat heeft de premier van het Oost-Europese land bevestigd na berichten van lokale media over de aanstaande reis. Het zou voor Charles de eerste reis buiten het Verenigd Koninkrijk zijn sinds zijn kroning.

Nicolae Ciuca vertelde verslaggevers dat Charles onder meer de Roemeense president Klaus Iohannis zal ontmoeten. Iohannis was eerder deze maand aanwezig bij de kroning van Charles in Londen.

Verdere details over de reis zijn nog niet vrijgegeven, maar volgens The Sun wordt Charles niet vergezeld door zijn vrouw koningin Camilla. Charles bezoekt Roemenië vrijwel ieder jaar. Hij bezit er onder meer een woning in het dorpje Viscri. De koning was er voor het laatst in mei 2022, toen nog als prins van Wales.