Koning Charles kijkt rond bij houtzagerij in Schotland

Koning Charles heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een houtzagerij in Aberdeenshire, een voormalig graafschap in Schotland. Getooid met een veiligheidshelm werd de koning rondgeleid over het fabrieksterrein dat onlangs werd gemoderniseerd en verduurzaamd.

Het was voor Charles de tweede keer dat hij een bezoek bracht aan houtzagerij James Jones and Sons, meldt The Independent. De vorige keer was in 1999, acht jaar nadat het bedrijf in 1991 een nieuw pand had betrokken. Enkele medewerkers konden zich dit bezoek nog herinneren. De 74-jarige koning grapte dat hij niet kon beloven dat hij de zagerij over nog eens 24 jaar opnieuw kan bezoeken omdat hij niet weet of hij er dan nog is.

Gedurende het bezoek dinsdag kreeg de koning meer te horen over hoe het bedrijf de productie van bouwhout als duurzaam bouwproduct de laatste jaren heeft verhoogd. Ook onthulde Charles een plaquette ter herinnering aan zijn bezoek.