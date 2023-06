Koning Charles krijgt nieuw rijkszwaard bij bezoek aan Schotland

De Britse koning Charles krijgt volgende week een nieuw rijkszwaard (Sword of State) gepresenteerd bij zijn bezoek aan Schotland. Het Elizabeth Sword, dat is vernoemd naar de in september overleden koningin Elizabeth, werd gemaakt omdat het oude zwaard na vijf eeuwen te kwetsbaar was geworden om te gebruiken.

Tijdens een ceremonie op 5 juli in de St. Giles’ Cathedral in Edinburgh krijgt Charles de Schotse kroonjuwelen, de Honours of Scotland, overhandigd. Naast het zwaard behoren ook een scepter en een kroon tot de zogeheten regalia. De Schotse kroonjuwelen zijn de oudste in het Verenigd Koninkrijk. Het is gebruikelijk dat de kroonjuwelen worden gepresenteerd aan nieuwe Britse staatshoofden als die na hun kroning langskomen voor een dankdienst.

De kroonjuwelen zullen voorafgaand aan de ceremonie worden opgehaald uit Edinburgh Castle en meegenomen naar de kathedraal. Na de festiviteiten zullen de kroonjuwelen weer in Edinburgh Castle worden tentoongesteld.