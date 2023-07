Koning Charles krijgt Schotse kroonjuwelen overhandigd

Koning Charles krijgt woensdag tijdens een dankdienst in Edinburgh de Schotse kroonjuwelen overhandigd. Het is gebruikelijk dat de zogeheten regalia worden gepresenteerd aan nieuwe Britse staatshoofden wanneer zij na hun kroning langskomen in Schotland. Charles en Camilla werden begin mei in Londen officieel gekroond tot Britse koning en koningin en brengen deze week in die rol hun eerste bezoek aan Schotland.

De ceremonie vindt plaats in de St. Giles’ Cathedral in Edinburgh. Voorafgaand daaraan loopt een processie van zo’n honderd mensen van Edinburgh Castle naar de kathedraal. De deelnemers vertegenwoordigen allerlei aspecten uit het leven in Schotland.

De kroonjuwelen, de Honours of Scotland, worden ondertussen onder militaire begeleiding naar de kathedraal vervoerd. Charles krijgt de kroonjuwelen ’s middags overhandigd. Het gaat om een kroon, een scepter en een nieuw rijkszwaard. Dit zogenoemde Elizabeth Sword is vernoemd naar de in september overleden koningin Elizabeth en werd onlangs nieuw gesmeed omdat het oude zwaard na vijf eeuwen te kwetsbaar was geworden om te gebruiken.

Muziekstukken en demonstraties

Voor de ceremonie heeft Charles vijf nieuwe muziekstukken uitgekozen die speciaal hiervoor gecomponeerd zijn. Het gaat onder meer om een Keltische psalm, een compositie die is opgedragen aan koningin Camilla en een mars die is geschreven met in het achterhoofd de liefde van Charles en Camilla voor het landgoed van Balmoral en het omliggende landschap.

Na afloop van de ceremonie verlaten de koning en koningin de kathedraal. Vanaf Edinburgh Castle worden er dan 21 saluutschoten afgevuurd. Het gezelschap en de processie vervolgen hun weg naar Holyroodhouse waar een receptie wordt gehouden. Over de Royal Mile in Edinburgh vliegt tot slot de Britse koninklijke luchtmacht RAF in formatie over.

Tijdens de ceremonie is de verwachting dat antimonarchisten in Edinburgh gaan demonstreren. De groep Republic zal woensdag volgens leider Graham Smith “goed vertegenwoordigd” zijn, zo zei hij eerder al. Het is voor het eerst sinds de kroning in mei dat de antimonarchisten weer gaan demonstreren. Smith en mededemonstranten werden toen gearresteerd.