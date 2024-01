Koning Charles niet van plan het rustiger aan te doen na operatie

Koning Charles is niet van plan het rustiger aan te doen na zijn prostaatoperatie. Volgens de Britse krant The Telegraph zou koningin Camilla hem dat wel gevraagd hebben.

Vorige week werd bekend dat Charles kampt met een vergrote prostaat. Hij wordt daaraan geopereerd. Zijn activiteiten voor komende week zijn afgezegd, maar daarna zou de koning gewoon weer aan de slag gaan.

Vorig jaar had de koning in totaal 516 activiteiten op zijn agenda staan, waaronder staatsbezoeken aan Frankrijk, Duitsland en Kenia. “De koningin heeft aangedrongen dat hij het wat rustiger aan moet doen”, meldde de Britse krant The Sun eerder al. The Telegraph meldt nu op basis van bronnen dat hij daar vrijwel geen gehoor aan geeft. De 75-jarige Charles zou “popelen om weer aan de slag te gaan na een korte periode van herstel”, aldus de krant.