Koning Charles ontmoet kinderkoningin op eerste dag Holyrood Week

Koning Charles, koningin Camilla en andere leden van het Britse koningshuis zijn deze week in Schotland voor de jaarlijkse Holyrood Week, waarin de Schotse cultuur wordt gevierd. In Falkirk ontmoette Charles maandag een speciaal gekozen kinderkoningin.

Tijdens zijn bezoek aan Kinneil House werd de koning, gekleed in een Schotse kilt, begroet door Lexi Scotland. Zij werd onlangs gekroond tot koningin van Bo’ness Fair, een festival voor kinderen dat jaarlijks wordt gehouden. Lexi verwelkomde haar collega-monarch in vol ornaat, compleet met kroon op, mantel om en scepter in de hand.

Charles plantte bij zijn bezoek aan Edinburgh ook nog een boom ter ere van het honderdjarig bestaan van Kinneil House als publieke ruimte. Het park was voorheen een landgoed dat eigendom was van de hertog en hertogin van Hamilton.

Tijdens de Holyrood Week wordt ieder jaar de Schotse cultuur gevierd met bezoeken aan diverse instellingen. Het is de eerste keer dat Charles Holyrood Week viert als koning. De week begon maandag met een aantal bezoeken aan liefdadigheidsinstellingen in Falkirk.