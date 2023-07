Koning Charles op zoek naar nieuwe souschef

Koning Charles is op zoek naar hulp in de keuken van Buckingham Palace en de andere koninklijke residenties. Het gaat om een souschef die de chef-kok ondersteunt in het leiden van de culinaire staf, is te lezen op de website van het Britse koningshuis.

In de vacaturetekst staat dat het een “unieke” functie is. “Of het nou gaat om een lunch voor de staf of om een groot staatsbanket, je zorgt ervoor dat elke maaltijd aan de hoogste standaarden voldoet.”

De nieuwe souschef voegt zich bij een team van dertig medewerkers dat werkt op de verschillende koninklijke residenties. Geïnteresseerden kunnen tot en met 30 juli solliciteren.