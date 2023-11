Koning Charles overhandigt medaille aan Keniaanse veteranen

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Kenia een bezoek gebracht aan een militaire begraafplaats. In de hoofdstad Nairobi stond het Britse koningspaar samen met Britse en Keniaanse militairen stil bij de inzet van alle mensen die Groot-Brittannië in beide wereldoorlogen hebben gesteund.

Het Britse koningspaar legde onder meer een krans bij de begraafplaats. Rond de herdenking ontmoette Charles ook een aantal veteranen. Zo sprak hij met een man die zei dat hij meer dan 100 jaar is en heeft gediend in Egypte, Ethiopië en Myanmar. De man kreeg van koning Charles een medaille overhandigd, net als drie andere veteranen. Zij hadden allen aan de zijde van de Britten gestreden. Het ging om een vervangend exemplaar van een medaille die zij eerder hadden gekregen.

Veel veteranen deden hun Britse medailles weg tijdens de Mau Mau-opstand in de jaren 50 in Kenia. Tijdens die opstand tegen het Britse koloniale bewind werden duizenden Kenianen vermoord. Tijdens zijn toespraak op het staatsbanket op dinsdag sprak Charles van “weerzinwekkende daden” tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in het land.

Het staatsbezoek van Charles en Camilla aan het Afrikaanse land duurt nog tot en met vrijdag.