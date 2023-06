Koning Charles pakt koninklijke trein met historische locomotief

Koning Charles is maandag met de koninklijke trein naar de plaats Pickering in het Engelse graafschap North Yorkshire gereisd. De wagons werden getrokken door een bijzondere locomotief: de Flying Scotsman. Het bezoek aan Pickering stond in het teken van het 100-jarig bestaan van die locomotief en het 50-jarig jubileum van de spoorlijn North Yorkshire Moors Railway.

De historische groene locomotief had voor de gelegenheid een opfrisbeurt gekregen. Het dak is geschilderd en er zitten nieuwe lampen op. Machinist Chris Cubitt vertelde na afloop aan aanwezige verslaggevers dat Charles zei dat hij had “genoten” van de reis. Dat de machinist een koninklijke passagier moest vervoeren, maakte hem niet extra nerveus. “De taak van de machinist is om op tijd op de bestemming te komen en wat er aan de achterkant gebeurt, of het nou vee, vissen of passagiers zijn, is het probleem van iemand anders.”

Bij aankomst op het station van Pickering trof de koning onder anderen de directeur van het National Railway Museum, de plek waar de locomotief normaal gesproken staat. Daar werd een plaquette onthuld. Vervolgens sprak Charles met enkele medewerkers en vrijwilligers van de spoorlijn.

De koning bezocht daarna enkele winkels in de buurt van het station en de St. Peter and St. Paul’s Church. Na een rondleiding door die kerk wees de dominee Charles op het feit dat diens overgrootmoeder koningin Mary in 1937 ook een bezoek had gebracht aan de kerk. “Ik herinner me mijn overgrootmoeder erg goed”, reageerde de koning.