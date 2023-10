Koning Charles roept op tot begrip en tolerantie

Koning Charles heeft woensdag opgeroepen tot “beleefdheid en tolerantie” en “wederzijds begrip”. De Britse vorst deed zijn uitspraken tijdens een toespraak in Mansion House in Londen in het licht van toenemende spanningen over de oorlog tussen Israël en Hamas, meldt The Telegraph.

Charles moedigde mensen aan “gepassioneerd, maar niet strijdlustig” te zijn in het debat en dat we moeten oppassen om niet “te veranderen in een schreeuwende of beschuldigende samenleving”. Volgens de koning is wederzijds begrip belangrijker in tijden van “internationale onrust en hartverscheurend verlies van mensenlevens”.

De toespraak van Charles kwam nadat er wereldwijd grote pro-Palestijnse demonstraties werden gehouden na de aanval op een ziekenhuis in de Gazastrook dinsdag. Vorige week veroordeelde de koning het geweld in Israël en Gaza al sterk. The Telegraph noemt het opmerkelijk dat Charles zich mengt in internationale gebeurtenissen. Zijn moeder koningin Elizabeth zorgde er altijd voor dat haar persoonlijke mening verborgen bleef.

In zijn toespraak riep Charles vooral op tot kalmte. Hij beschreef het Verenigd Koninkrijk onder meer als “een gemeenschap van gemeenschappen”. “Een eilandnatie waarin onze gedeelde waarden de kracht zijn die ons bij elkaar houdt en ons eraan herinnert dat er veel, veel meer is dat ons bindt dan ons verdeelt.”