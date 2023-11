Koning Charles: samenwerking nodig om gevaren AI te bestrijden

De Britse koning Charles heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om de uitdagingen die kunstmatige intelligentie (AI) presenteren, met een gevoel van urgentie en eenheid aan te pakken. De monarch, die momenteel een staatsbezoek aan Kenia brengt, deed zijn uitspraken in een videoboodschap op een wereldwijde top over AI op Bletchley Park.

“We zijn getuige van een van de grootste technologische sprongen in de geschiedenis”, zei Charles aan het begin van zijn toespraak. De koning vervolgde dat AI de potentie heeft om ons leven compleet te veranderen, bijvoorbeeld door te helpen bij het behandelen van ziektes, de versnelling van de energietransitie of simpelweg om het dagelijks leven wat makkelijker maken. “Maar als we die voordelen van AI willen realiseren, moeten we ook samenwerken voor het bestrijden van de significante risico’s”, aldus Charles.

De koning stelde dat de internationale gemeenschap op eenzelfde manier moet samenwerken als in de strijd tegen klimaatverandering. “Deze missie vereist internationale samenwerking”, zei Charles. “Namens het Verenigd Koninkrijk wil ik u allemaal bedanken voor de belangrijke rol die u speelt in dit gezamenlijke streven om de basis te leggen voor een blijvende consensus over de veiligheid van AI en om ervoor te zorgen dat deze enorm krachtige technologie een kracht is die voor het goede wordt gebruikt in de wereld.”

De locatie voor de internationale top is niet toevallig gekozen. Het was namelijk de plek waar de Britten in de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Alan Turing erin wisten te slagen de Enigmacode van de Duitsers te kraken.