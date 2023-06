Koning Charles te paard tijdens Trooping the Colour

Koning Charles zal zaterdag te paard deelnemen aan Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade voor de verjaardag van de Britse vorst. Volgens Buckingham Palace is het de eerste keer sinds 1986 dat de monarch op een paard zit tijdens de ceremonie. Koningin Elizabeth reed in de jaren daarna in een koets mee.

Charles deed als prins de afgelopen decennia al op een paard mee aan de parade. Ook onder anderen prins William zit zaterdag op een paard. In de parade zullen 1400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten meelopen.

William was zaterdag al bij de repetitie van Trooping the Colour en dat was vanwege de hitte in Londen pittig. Meerdere soldaten waren flauwgevallen. De prins bedankte na afloop op sociale media de militairen die de warmte hadden getrotseerd. “Moeilijke omstandigheden, maar jullie hebben het allemaal heel goed gedaan.”