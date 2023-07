Koning Charles viert 400 jaar Shakespeare Folio op Windsor Castle

Koning Charles, koningin Camilla en enkele leden van de koninklijke familie hebben dinsdagavond op Windsor Castle gevierd dat het 400 jaar geleden is dat de toneelstukken van William Shakespeare voor het eerst in collectieve vorm werden gepubliceerd.

Zonder de Folio, de naam die geleerden gaven aan de verzameling stukken van de toneelschrijver die in 1623 gedrukt werd, zouden Macbeth en 17 andere toneelstukken verloren zijn gegaan. De collectie werd zeven jaar na de dood van Shakespeare samengesteld.

Tijdens de bijeenkomst was een exemplaar van de Folio te zien, en acteurs voerden er stukken uit Julius Caesar en The Tempest op. Op het evenement waren ook bekende Britse acteurs aanwezig zoals Judi Dench en Helena Bonham Carter.

Charles staat bekend als een groot liefhebber van Shakespeare. Zo gebruikte hij in zijn eerste speech na het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth een tekst van de beroemde schrijver. In zijn jonge jaren speelde hij op school de titelrol in een uitvoering van Macbeth.

De koning is sinds 1991 voorzitter van de Royal Shakespeare Company. Deze toneelgroep en liefdadigheidsinstelling heeft tot doel de toegang tot ‘The Bard’ te verbreden door zijn toneelstukken naar scholen te brengen.