Koning Charles viert 75e verjaardag samen met leeftijdsgenoten

Koning Charles mag dinsdag 75 kaarsjes uitblazen en vierde dat maandag al samen met diverse mensen en instanties die dit jaar ook net zo oud zijn geworden. Het Britse hof deelde een filmpje van de festiviteiten op Highgrove House in Glouchestershire.

Instanties zoals de Windrush-stichting en de gezondheidsorganisatie NHS vieren dit jaar ook hun 75e verjaardag. Individuele personen die een bijzondere bijdrage aan hun lokale gemeenschap hebben geleverd, konden door familie of vrienden worden genomineerd om hun 75e verjaardag samen met de koning te vieren. Zo werd zwemleraar Ron Robertson uit Kilmarnock door zijn dochter genomineerd voor het feestje om zijn jarenlange vrijwilligerswerk. “Volgens mij is er geen kind in Kilmarnock dat geen zwemles heeft gehad van Ron”, zei dochter Lorraine Biggar over het werk van haar vader.

Op beelden is te zien hoe Charles samen met zijn gasten thee drinkt en een verjaardagstaart aansnijdt. Verder gingen de gasten met elkaar in gesprek, werd er voor de koning gezongen, trad er een Elvis Presley-lookalike op en werd er gedanst. In totaal waren er ruim 250 mensen uitgenodigd.