Koning Charles zingt volkslied niet mee uit traditie

Koning Charles zong het volkslied God Save The King tijdens de plechtigheden op maandag niet mee. Op sociale media zorgde dat voor enige verwarring, omdat op de beelden te zien was dat Charles als enige niet meezong. Dat komt echter voort uit een oude traditie.

Iedereen zong het volkslied mee, ook de 9-jarige kleinzoon van Charles, George, en zijn 7-jarige kleindochter Charlotte. De vorst zingt het lied echter traditiegetrouw niet mee, omdat het aan hem of haar gericht is. In Nederland zingt de monarch het volkslied in principe wel mee.

Sinds het overlijden van koningin Elizabeth heet het volkslied geen God Save The Queen meer, maar God Save The King. Zo heette het ook tot aan 1952, toen koning George op de troon zat. Andere aanpassingen die de komende tijd gemaakt zullen moeten worden zijn onder meer officiële vlaggen, waar nu het logo van Elizabeth op staat, en postzegels, bankbiljetten en munten waarop nu nog het hoofd van Elizabeth te zien is.