Koning Filip en koningin Mathilde naar Londen

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn donderdag in Londen. Het koningspaar bezoekt het Royal Hospital Chelsea in Londen vanwege de viering van de oprichting van het verzorgingstehuis voor veteranen.

Het koninklijke ziekenhuis werd in 1692 opgericht door koning Charles II en viert dat jaarlijks rond 29 mei, de verjaardag van Charles II. Bij de bijbehorende parade op het plein van het gebouw is ook altijd iemand van het Britse koningshuis aanwezig. Wie dat dit jaar zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.

De Belgische koning heeft kort na het bezoek aan Londen weer een buitenlandse reis op de agenda staan. Op 14 juni reist Filip af naar Jordanië voor een Belgische militaire oefening.