Koningin Camilla bezoekt huis van Black Beauty-auteur

Koningin Camilla heeft in Norfolk een bezoek gebracht aan het huis van Black Beauty-schrijfster Anna Sewell (1820-1878). De vorstin werd maandag rondgeleid door het gebouw en zag er onder meer enkele eerste edities van Sewells beroemde boek over het leven van het zwarte paard, zo is te zien op beelden die het Britse koningshuis maandagavond heeft gedeeld op sociale media.

Camilla sprak in de woning ook met vertegenwoordigers van de organisatie Redwings Horse Sanctuary, die het huis beheren. De instantie vangt pony’s, paarden en ezels op. Camilla aaide enkele pony’s die haar bij het huis hadden opgewacht.

Volgens Helen Whitelegg van Redwings Horse Sanctuary toonde de koningin veel “betrokkenheid” tijdens het bezoek, vertelde ze na afloop aan de BBC. “Ze houdt overduidelijk van Black Beauty en ze houdt overduidelijk van paarden dus er is een connectie. Dat maakt het fijn en makkelijk om te kletsen.”