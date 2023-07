Koningin Camilla kijkt kwartfinales op Wimbledon

Koningin Camilla bekijkt woensdag de kwartfinales op Wimbledon. De Britse koningin is in de middag bij het grandslamtoernooi aangekomen dat wordt gehouden op de All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) in Wimbledon (Londen). Dit is de eerste keer dat zij als koningin haar opwachting maakt tijdens het toernooi.

De koningin heeft kennisgemaakt met personeel dat werkzaam is tijdens het tennistoernooi en nam na een wandeling over het terrein plaats naast de vicevoorzitter van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, Ian Hewitt.

Camilla bezoekt het tennistoernooi bijna jaarlijks. Ook andere Britse royals maken vaker hun opwachting op Wimbledon. Zo was prinses Catherine vorige week dinsdag nog bij het tennistoernooi aanwezig. Zij is beschermvrouwe van de AELTC.