Koningin Elizabeth dit jaar niet bij tuinfeesten

Koningin Elizabeth is dit jaar niet aanwezig bij de door haar georganiseerde tuinfeesten. Ieder jaar geeft Elizabeth drie grote feesten in de tuin van Buckingham Palace. De genodigden, vaak betrokken bij liefdadigheidsorganisaties, wil ze daarmee bedanken voor hun inzet. Naar verluidt is de 96-jarige koningin niet fit genoeg om de feesten bij te wonen.

De feesten op Buckingham Palace zijn op 11, 18 en 25 mei. Volgens het Britse hof wordt de koningin vervangen door familieleden, van wie de namen later bekend worden gemaakt.

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Zo kreeg ze begin dit jaar corona en ze is niet meer zo mobiel als voorheen. Volgens Britse media zou ze de tuinfeesten overslaan, omdat ze niet meer in staat is lange tijd achter elkaar te staan. Elizabeth zei eerder ook al activiteiten af. Dit jaar verscheen ze alleen in het openbaar tijdens de herdenkingsdienst voor prins Philip, in maart in Londen.

Vanwege de coronacrisis gingen de tuinfeesten de afgelopen twee jaar niet door. De koningin geeft ook altijd een tuinfeest bij The Palace of Holyroodhouse in Schotland. Dat is dit jaar op 29 juni. Ook daar is de koningin niet aanwezig. De man van koningin Elizabeth, prins Philip, was ook altijd aanwezig op de feesten. Hij overleed vorig jaar op 99-jarige leeftijd.