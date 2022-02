Koningin Elizabeth heeft zeldzaam jubileum: 70 jaar op de troon

Koningin Elizabeth zit zondag precies zeventig jaar op de Britse troon. Een bijzondere mijlpaal, want de 95-jarige Elizabeth is de enige nog regerende vorst die het platina jubileum heeft bereikt.

Elizabeth werd koningin toen ze 25 was. Dat gebeurde na het overlijden van haar vader, de 56-jarige koning George VI, op 6 februari 1952. Het nieuws kreeg de koningin te horen toen ze met haar man Philip in Kenia was. Haar kroning volgde een jaar later, op 2 juni 1953. Sindsdien werd Elizabeth gezien als een vooruitstrevende vorst die zowel kennis van de geschiedenis had als een moderne blik op de zaken om haar heen.

Omdat de dag dat zij koningin werd ook een verdrietige dag is, laat Elizabeth zich op de sterfdag van haar vader normalitert niet zien in het openbaar. Dat zal dit jaar naar verluidt ook zo zijn, ondanks het bijzondere jubileum. Haar openbare agenda is zondag leeg. In juni wordt haar jubileum echter wel gevierd. Vier dagen lang worden concerten en feesten georganiseerd. Ook wordt een militaire parade gehouden. De festiviteiten beginnen op donderdag 2 juni, met de Trooping the Colour, de jaarlijkse parade ter ere van de verjaardag van de Queen. Ook zullen die dag door het hele Verenigd Koninkrijk en de hoofdsteden van de Gemenebestlanden bakens worden verlicht om het jubileum te markeren. Op 4 juni zendt de BBC vanaf Buckingham Palace een speciaal liveconcert uit, waar “een aantal van ’s werelds grootste sterren” het jubileum zullen meevieren.

Roerig jaar

De koningin heeft een roerig jaar achter de rug. In april overleed haar man, prins Philip. In eerste instantie pakte ze vrij kort na zijn overlijden haar werk weer op, maar niet lang daarna moest Elizabeth om onbekende redenen naar het ziekenhuis en adviseerden haar artsen om het rustiger aan te doen. Ook legden haar kleinzoon prins Harry en zijn vrouw Meghan in 2021 officieel hun koninklijke rollen en taken neer en begon een Amerikaanse vrouw een rechtszaak tegen haar zoon prins Andrew die zij beschuldigt van seksueel misbruik.

Elizabeth is niet de eerste vorst ooit die zeventig jaar op de troon zit. De Franse koning Louis XIV (72 jaar), de Thaise koning Bhumibol Adulyadej (70 jaar) en Johann II, de prins van Liechtenstein (70 jaar), gingen haar voor.