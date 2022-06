Koningin Elizabeth kijkt uit naar jubileumfeesten

Koningin Elizabeth heeft zin in alle evenementen om haar troonjubileum te vieren. Dat liet de Britse vorstin, die donderdag precies zeventig jaar op de troon zit, woensdagavond weten in een boodschap.

De steun die het volk haar al die decennia heeft gegeven is nog altijd een inspiratiebron, zegt de 96-jarige vorstin. “Ik hoop dat de komende dagen de gelegenheid bieden om na te denken over alles wat in de afgelopen zeventig jaar is bereikt.”

Het Britse hof deelde woensdagavond ook een nieuw portret van de jubilerende Queen. De foto, waarop Elizabeth glimlachend de camera inkijkt, werd vorige week genomen op Windsor Castle.

De grote festiviteiten vanwege het jubileum beginnen donderdag. Dan staat de Trooping the Colour-parade op het programma. Ook de dagen erna zijn er evenementen.