Koningin Elizabeth laat ook paasdienst op zondag schieten

Koningin Elizabeth zal zondag niet aanwezig zijn bij de traditionele paasdienst in St. George’s Chapel op Windsor Castle. Buckingham Palace heeft donderdag bekendgemaakt dat ze wordt vertegenwoordigd door haar zoon prins Charles.

Een reden voor de afwezigheid van de 95-jarige koningin is niet gegeven. Elizabeth kampt de laatste tijd met gezondheidsklachten. Zo was ze besmet met het coronavirus en was ze slecht ter been.

Donderdag mist de koningin ook de kerkdienst ter gelegenheid van Witte Donderdag. Prins Charles vertegenwoordigt zijn moeder daarbij.