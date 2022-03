Koningin Elizabeth ontvangt weer bezoek na coronabesmetting

Koningin Elizabeth heeft voor het eerst sinds ze hersteld is van corona weer officieel bezoek gehad. De Britse vorstin ontving maandag op Windsor Castle de Canadese premier Justin Trudeau, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt.

Op foto’s is te zien dat Trudeau de 95-jarige Elizabeth een hand geeft. Hij is in het Verenigd Koninkrijk om met de Britse premier Boris Johnson en minister-president Mark Rutte te praten over de oorlog in Oekraïne.

De Queen testte einde februari positief op corona. Ze deed het vervolgens rustig aan, al verrichte ze ondanks haar “milde verkoudheidssymptomen” wel lichte werkzaamheden. Vorige week dinsdag ging de koningin weer aan het werk. Ze had toen twee virtuele audiënties met diplomaten.