Koningin Elizabeth verlaat Londen voor de laatste keer

De kist van de Britse koningin Elizabeth is bij de triomfboog Wellington Arch in de rouwauto gezet. Vanaf daar wordt ze naar Windsor Castle gebracht, waar haar laatste uitvaartplechtigheid voor publiek plaatsvindt. ’s Avonds wordt zij daar samen met haar man Philip bijgezet in de King George VI Memorial Chapel.

Rond 15.10 uur Britse tijd begint de processie in Windsor. Koning Charles en andere familieleden lopen mee achter de kist. De processie stopt bij de St George’s Chapel, waar een laatste publieke dienst voor de koningin plaatsvindt. Daarna wordt koningin Elizabeth samen met haar man Philip in de grafkelder bijgezet. De bijzetting is in besloten kring.

De uitvaartplechtigheid in Westminster Abbey werd maandagochtend bijgewoond door onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.