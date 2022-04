Koningin Elizabeth viert 96e verjaardag

Koningin Elizabeth is donderdag 96 jaar geworden. De Britse vorstin viert haar verjaardag op haar landgoed Sandringham in Norfolk. Elizabeth verblijft naar verluidt op Wood Farm, een gedeelte van het landgoed waar prins Philip de laatste jaren van zijn leven verbleef. De koningin komt daar sinds zijn dood vorig jaar graag.

De Queen heeft een roerig jaar achter de rug. Na het overlijden van haar man prins Philip, vorig jaar april, kreeg ze te maken met de misbruikzaak rond haar zoon prins Andrew. Ook liet haar gezondheid haar steeds vaker in de steek. Zo kreeg ze begin dit jaar corona en lijkt ze niet meer zo mobiel als voorheen.

In oktober bracht Elizabeth een nacht door in het ziekenhuis. De reden waarom de Queen in het hospitaal belandde is nooit officieel bekendgemaakt, wel dat ze het daarna op advies van haar artsen rustiger aan moest doen. Ze kwam daarna nog maar zelden buiten de poorten van Windsor Castle, maar ontving wel mensen en had ook talloze digitale audiënties.

De Britten vieren in juni uitgebreid het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth. De koningin wil bij zo veel mogelijk festiviteiten aanwezig zijn, maar het is de vraag of dat kan vanwege haar gezondheid. Dit jaar verscheen ze alleen in het openbaar tijdens de herdenkingsdienst voor prins Philip, vorige maand in Londen.

Tijdens het jubileumfeest wordt ook voor het eerst sinds 2019 weer Trooping the Colour georganiseerd. Met het militair ceremonieel wordt normaal gesproken de verjaardag van Elizabeth gevierd. De afgelopen twee jaar werd de officiële viering, die bij het publiek zo populair is vanwege de balkonscène na afloop op Buckingham Palace, afgeblazen vanwege de coronacrisis.