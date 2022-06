Koningin Elizabeth woont militaire parade bij in Schotland

Koningin Elizabeth is voor de tweede keer in twee dagen in het openbaar verschenen. De Britse vorstin, die kampt met mobiliteitsproblemen en het daardoor rustiger aan doet, heeft dinsdag in Edinburgh een militaire parade bijgewoond.

Bij de tuinen van Holyroodhouse, haar officiële verblijfplaats in Schotland, werd de Queen officieel welkom geheten door mensen uit het leger, de marine en de luchtmacht. De parade was georganiseerd vanwege haar troonjubileum.

De 96-jarige vorstin is maandag samen met zoon prins Edward en diens vrouw Sophie aangekomen voor een bezoek aan Schotland. Ze blijven er naar verwachting tot en met vrijdag.