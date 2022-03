Koninklijke gasten arriveren bij herdenkingsdienst prins Philip

Verscheidene Europese vorsten zijn aangekomen bij Westminster Abbey in Londen, waar later de herdenkingsdienst voor prins Philip begint. Het is voor het eerst sinds de start van de coronapandemie dat een grote groep koningen, koninginnen en andere koningshuisleden weer samenkomt.

Onder anderen het Nederlandse koningspaar, prinses Beatrix, koningin Margrethe van Denemarken, koning Filip en koningin Mathilde van België, koning Felipe en koningin Letizia van Spanje en koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden kwamen dinsdagochtend rond 11.15 uur lokale tijd aan bij de kerk in Londen. Ook enkele familieleden van Elizabeth zijn al binnen, onder wie prinses Anne. Koningin Elizabeth arriveert naar verwachting als laatste.

De grote afwezigen waren dinsdag prins Harry, zijn vrouw Meghan en het Noorse koningspaar. Harry en Meghan zijn niet bij de dienst omdat Harry het idee heeft dat zijn familie niet veilig is in Engeland. Het stel is daarom thuis in Californië. Het Noorse koningspaar heeft afgezegd omdat koning Harald vorige week corona opliep.

Prins Philip, de man van koningin Elizabeth, overleed op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd. Hij stierf in zijn slaap. Op 10 juni zou hij 100 zijn geworden.