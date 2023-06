Krant: Taylor Swift bedankte voor podcast Meghan Markle

Zangeres Taylor Swift heeft naar verluidt geweigerd om te gast te zijn in Archetypes, de podcast van Meghan Markle. The Wall Street Journal meldt zondag dat Swift ondanks “een persoonlijke uitnodiging” van de hertogin zou hebben bedankt voor een optreden in de inmiddels geannuleerde podcastreeks. Waarom Swift niet in de podcast wilde verschijnen, maakt de krant niet duidelijk.

In het artikel gaat de krant wel dieper in op de recent verbroken samenwerking tussen aan de ene kant Meghan en prins Harry en aan de andere kant muziekstreamer Spotify. Daarin schrijft de krant onder meer dat Spotify teleurgesteld zou zijn geweest in de ideeën van het bekende stel voor nieuwe podcasts. Bij het tekenen van de deal bijna drie jaar geleden, zouden de twee voor 20 miljoen dollar meerdere podcastseries maken, maar het bleef er slechts bij een.

Ondertussen zouden de twee wel een idee hebben ingeleverd bij Netflix, waar ze ook een deal mee hebben. Na de vorig jaar verschenen docuserie Harry & Meghan zouden de twee nu werken aan een dramaserie. Het verhaal zou geïnspireerd zijn op het personage Miss Havisham van Charles Dickens en volgens The Mirror gaan over “een sterke vrouw in een patriarchale samenleving”. De naam van de serie zou Bad Manners zijn.