Kristen Stewart maakt kans op Oscar voor rol als prinses Diana

Kristen Stewart is een van de genomineerden voor een Oscar voor haar rol als prinses Diana in de film Spencer. De Amerikaanse maakt kans op het beeldje voor beste actrice, werd dinsdagmiddag bekend. Het is de eerste keer in haar carrière dat de 31-jarige actrice is genomineerd voor een Oscar.

Stewart werd eerder al genomineerd voor een Golden Globe voor haar rol in de film. Bij de uitreiking van die prijzen zag de actrice echter Nicole Kidman aan de haal gaan met het beeldje. Hoewel Spencer wel goed werd ontvangen, komt de film komt verder niet in aanmerking voor een prestigieuze Academy Award. Ook bij de Golden Globes was Stewart de enige die voor Spencer een nominatie binnenhaalde.

Spencer gaat over de drie dagen rond Kerstmis die prinses Diana in 1991 met de Britse koninklijke familie doorbrengt. Het is de laatste kerst voor haar scheiding van prins Charles.