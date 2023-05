Kroning Charles trekt 20 miljoen Britse kijkers, minder dan Queen

Ongeveer 20 miljoen Britten hebben zaterdag op tv naar de kroning van Charles en Camilla in Westminster Abbey in Londen gekeken, meldt The Guardian op basis van kijkcijferbureau Digital-i. Daarmee keken er een stuk minder mensen dan naar de kroning van koningin Elizabeth vorige eeuw. Ook haar uitvaart afgelopen september trok meer bekijks.

Het merendeel van de kijkers schakelde in op de kanalen van de BBC, daar volgden ongeveer 15,5 miljoen mensen de kroning. Via ITV keken zo’n 3,6 miljoen Britten en ongeveer 800.000 mensen zetten Sky News en Sky Showcase op voor de ceremonie.

In 1953 trok de kroning van koningin Elizabeth meer bekijks. Destijds schakelden 27 miljoen Britten in voor de ceremonie en luisterden ook nog eens 11 miljoen landgenoten mee via de radio-uitzending. De uitvaart van de Queen afgelopen september werd nog beter bekeken, daar gingen 29 miljoen mensen voor zitten.

De kijkcijfers betreffen alleen de reguliere tv-kijkers. Mensen die de kroning online via bijvoorbeeld YouTube volgden, zijn niet meegerekend. Niet alle Britse zenders besloten overigens om de kroning live uit te zenden. Op Channel 4 was namelijk de film Johnny English Strikes Again te zien. Die werd door zo’n 138.000 mensen bekeken. In Nederland werd de kroning live uitgezonden door de NOS op NPO 1, hier schakelden gemiddeld 1,5 miljoen mensen voor in.