Kroning koning Charles vindt plaats op 6 mei 2023

Koning Charles wordt officieel gekroond op zondag 6 mei 2023. Dat heeft Buckingham Palace dinsdag bekendgemaakt. Eerder communiceerde persbureau Bloomberg dat de ceremonie op 3 juni plaatsvindt, maar die datum klopt dus niet.

Ook koningin-gemalin Camilla wordt gekroond. De ceremonie is in Westminster Abbey in Londen, waar ook de uitvaartdienst van koningin Elizabeth plaatsvond. De aartsbisschop van Canterbury leidt de kroning. Tijdens de dienst wordt vooruitgeblikt op de rol van Charles als vorst. Verdere informatie over de plechtigheid wordt later gedeeld.

Charles’ moeder Elizabeth overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd. Sindsdien is Charles wel al officieel koning, maar de kroning laat nog even op zich wachten. Elizabeth werd bijna zeventig jaar geleden geleden gekroond, op 2 juni 1953. Zij was toen officieel al meer dan een jaar lang de monarch door het overlijden van haar vader George VI in februari 1952.

Bescheidener

De kroningsceremonie wordt naar verwachting bescheidener dan de plechtigheden in 1953, toen meer dan 8000 gasten uit de hele wereld naar Westminster Abbey in Londen kwamen voor de kroning van Elizabeth. Veiligheidsvoorschriften van heden laten niet meer zo veel mensen toe in het historische gebouw, maar rond de 2000 gasten. Bovendien was Elizabeth vorstin van een wereldrijk dat door de onafhankelijkheid van talrijke staten niet meer bestaat. Ze werd ook koningin van bijvoorbeeld Kenia, Nigeria, Pakistan, Tanzania en Zuid-Afrika.

Charles III krijgt naar verwachting de kroon van Sint Edward op zijn hoofd. Die weegt meer dan 2,3 kilo en is voornamelijk vervaardigd uit goud en een heleboel edelstenen. De kroon werd al eens ingezet voor een Engelse koning Charles, Charles II in 1661.