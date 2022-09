Land komt tot stilstand op dag van uitvaart Elizabeth

Het openbare leven in Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales, de vier delen van het Verenigd Koninkrijk, staat maandag zo goed als stil voor de uitvaart van hun vorstin Elizabeth. De ceremonie in Westminster Abbey en de rijtocht van Londen naar Windsor werden rechtstreeks uitgezonden in 125 bioscopen in het Verenigd Koninkrijk. In miljoenen huiskamers in het hele land keken mensen naar de televisie.

Maandag hadden alle Britten een extra vrije dag. Britten verzamelden zich ook thuis, in gemeenschapshuizen en in pubs. De ceremonie werd op grote schermen uitgezonden in openbare gebouwen, waaronder het stadhuis van Belfast, en op belangrijke locaties zoals het Holyrood Park in Edinburgh en het Hyde Park in Londen.

In Schotland kwamen duizenden mensen bijeen bij Holyroodhouse Palace, waar de kist van de koningin zich bevond na haar dood op het koninklijke landgoed Balmoral bijna twee weken geleden. De uitvaart werd ook vertoond in zeven Engelse kathedralen, waaronder Ely, Lichfield, Liverpool, Manchester en St. Albans.