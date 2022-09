Lange rij voor Britse consulaat in Hongkong om Elizabeth te eren

Voor het Britse consulaat in Hongkong heeft zich maandag een lange rij gevormd van mensen die hun laatste eer willen bewijzen aan koningin Elizabeth. De Britse vorstin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd.

In Hongkong zijn openbare bijeenkomsten van meer dan vier mensen nog steeds verboden onder de daar geldende coronamaatregelen. Bovendien werd in de stad maandag een temperatuur van 32 graden bereikt en geldt er een waarschuwing voor luchtvervuiling. Desondanks vormde zich een rij van honderden meters bij het consulaat, waar een condoleanceregister voor de inwoners van Hongkong is geopend. Mensen die het register willen tekenen, moeten drie tot vier uur in de rij wachten.

Hongkong was 150 jaar lang een Britse kolonie. In 1997 droeg het Verenigd Koninkrijk Hongkong over aan China. Koningin Elizabeth was op dat moment al 45 jaar staatshoofd. Vanwege het harde optreden van de Chinese regering in Beijing tegen afwijkende meningen na prodemocratische protesten in 2019, verlangt een toenemend aantal inwoners echter terug naar de periode van voor 1997.