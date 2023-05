Leider van Britse antimonarchisten opgepakt bij kroningsprotest

De Britse politie heeft voorafgaand aan de kroning van Charles zes mensen opgepakt die in Londen protesteerden tegen het koningshuis. Volgens Britse media is onder hen ook Graham Smith, de leider van de antimonarchistische groep Republic.

Het is onduidelijk waarom hij en de vijf andere demonstranten zijn gearresteerd. “Tot zover het recht op vreedzaam protest”, schrijft Republic op Twitter. De groep had van tevoren afgesproken met de politie dat ze een plek kregen op Trafalgar Square om te protesteren. Daar komt Charles zowel voor als na de kroning langs met zijn koets, op zo’n 45 meter van de antimonarchisten.

Republic is voor een gekozen staatshoofd in plaats van een koning. De demonstranten dragen borden met teksten als “schaf de monarchie af” en “niet mijn koning”. Ook elders langs de route duiken af en toe dat soort borden op. Maar de overgrote meerderheid van de menigte langs de route is een aanhanger van het koningshuis. Als iemand een protestbord omhoog houdt, wordt diegene meteen uitgejouwd.