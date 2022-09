Letterlijk loodzware kist van Elizabeth is al dertig jaar oud

De voorbereidingen op de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth begonnen al decennia geleden. Haar doodskist is 30 jaar geleden al gemaakt, schrijven verschillende Britse media. De kist is gemaakt van Brits eikenhout en van binnen bekleed met lood en is daarom extreem zwaar.

De loden voering is een koninklijke traditie omdat het voorkomt dat vocht binnendringt en zo het lichaam langer geconserveerd kan worden.

De kist werd door 8 militairen de kerk binnengedragen. Tijdens de uitvaartdienst staat de kist van Elizabeth precies in het midden van de Westminster Abbey.

Overigens hebben maar weinig mensen de kist echt gezien. Tijdens de ceremonies van de afgelopen periode was deze permanent bedekt met de Britse koninklijke standaard, de vlag van het Britse koningshuis.