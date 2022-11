Levensgrote gipsen hand van prinses Diana wordt geveild

Volgende week komt een bijzonder object van prinses Diana (1961-1997) te koop. Het Britse veilinghuis Reeman Dansie Auctions veilt dinsdag een levensgrote gipsen hand van Diana.

De prinses liet een afgietsel van haar linkerhand, met toen nog een trouwring om haar vinger omdat ze nog was getrouwd met prins Charles, maken door de Kroatische beeldhouwer Oscar Nemon. De kunstenaar maakte met die mal een gipsen kopie van haar hand. Diana was Nemons laatste model voor zijn dood in 1985.

Volgens het veilinghuis is het een “extreem zeldzaam en waarschijnlijk uniek” beeld. Naar verwachting gaat de hand van Diana zo’n 40.000 pond, omgerekend ruim 46.000 euro, opbrengen. Tijdens de veiling gaat ook een sculptuur van de hand van oud-premier Winston Churchill onder de hamer.