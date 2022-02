Lichte zorgen om Elizabeth na positieve coronatest

De positieve coronatest van koningin Elizabeth zorgt in Groot-Brittannië voor gemengde reacties. Volgens royaltyverslaggevers en koninklijk biografen zijn er lichte zorgen, maar wordt aangenomen dat de 95-jarige vorstin waarschijnlijk niet ernstig ziek wordt vanwege haar drie vaccinaties.

Robert Jobson, schrijver van ‘William: The Making of a Modern Monarch’, stipt tegenover The Mirror aan dat de koninklijke agenda leeg zou zijn gehaald als het ernstig was. Zo gaat Catherine, hertog van Cambridge, dinsdag gewoon naar Kopenhagen. “Wat mij zorgen baart is echter dat de koningin ‘lichte taken’ blijft doen. Ik denk dat ze, gezien haar hoge leeftijd, beter volledig rust zou moeten nemen en het werk aan de familie moet overlaten”, zegt hij. De biograaf vermoedt dat er bij prins Charles en de familie wel degelijk zorgen zullen zijn.

Royaltyverslaggever Alastair Bruce zegt dat er altijd zorgen zijn als iemand op hoge leeftijd corona krijgt. “Maar ze heeft veel energie en is erg fit. De koningin wordt goed verzorgd. Ze is een vechter”, zegt hij tegen de Daily Mail.

Joe Little, verslaggever bij Majesty Magazine, denkt dat Elizabeth er nuchter onder zal zijn en de mensen om haar heen misschien iets minder. “De komende dagen zullen ze haar nauwlettend in de gaten houden en, als alles goed gaat, lijkt het erop dat het uiteindelijk niet meer dan een klein ongemak zal worden.”

Op sociale media regent het ondertussen beterschapswensen voor de koningin. Velen hopen dat ze spoedig herstelt. Onder hen premier Boris Johnson, die op Twitter zei zeker te zijn namens iedereen te spreken met zijn gezondheidswensen aan de koningin.