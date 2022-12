Lilibet lijkt volgens Harry op Diana, Archie op Meghan

Lilibet, de 1-jarige dochter van prins Harry en Meghan, lijkt volgens haar vader veel op Diana. Dat zegt de 38-jarige Harry in de docureeks Harry & Meghan, die bij Netflix te zien is. “Ik zie veel van mijn moeder in Lilibet”, zegt Harry.

Volgens Harry heeft zijn dochter veel weg van haar overleden oma. “Ze lijkt erg op de Spencers. Ze heeft dezelfde blauwe ogen. Een een soort van goud-roodachtig haar.” In zijn oudste kind, de 3-jarige Archie, ziet Harry juist veel van Meghan.

In de eerste drie delen van de documentaire werd Archie voor het eerst pratend en rennend in beeld gebracht. In die afleveringen verschenen geen nieuwe beelden van Lilibet. In de laatste drie afleveringen zijn meer beelden te zien van beide kinderen. Zo delen Harry en Meghan hoe het eerste verjaardagsfeestje van Archie was. Ook van dochter Lilibet zijn beelden getoond. Zo is te zien hoe zij als pasgeboren baby op de buik van haar moeder ligt en hoe zij door hun tuin heen kruipt.