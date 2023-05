Liturgie kroning Charles bekendgemaakt

Lambeth Palace, de officiële residentie van de aartsbisschop van Canterbury, heeft de liturgie voor de kroning van Charles bekendgemaakt. “Volgens een lange traditie keurt de aartsbisschop van Canterbury voor elke kroning een nieuwe liturgie goed”, meldt het Britse koninklijk huis. De kroning van Charles vindt plaats op 6 mei.

De nieuwe liturgie “is gebaseerd op oude teksten en ceremoniële elementen” van eeuwenoude tradities, meldt het Britse koninklijk huis op Twitter, bij een foto waarop Charles handen schudt met de aartsbisschop, Justin Welby. “De vijf elementen van de historische kroningsrite zullen in de traditionele volgorde plaatsvinden”, is in de tweet te lezen, waarna wordt opgesomd: “De Erkenning, De Eed, De Zalving, De Investituur en Kroning, De Inhuldiging en Hulde.”

De kroningsliturgie is volgens het Britse koninklijk huis “tot stand gekomen in nauw overleg met Zijne Majesteit, die in de aanloop naar de kroning een aantal audiënties heeft gehouden met de aartsbisschop”.

De Kerk van Engeland (The Church of England) zegt het volgende over de liturgie op haar website: “De liturgie is gericht op het thema liefdevolle dienstbaarheid aan anderen, dat centraal staat in de christelijke leer en het karakter van de hedendaagse monarchie.”