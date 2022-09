Liz Truss nieuwe Britse premier na bezoek aan de koningin

De Britse koningin Elizabeth heeft Liz Truss gevraagd de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden. In het Schotse Balmoral Castle werd de zogenoemde ‘kissing hands’-ceremonie uitgevoerd, waarbij de regeringsleider en de koningin elkaar tegenwoordig de hand schudden. Truss volgt Boris Johnson op, die kort daarvoor zijn ontslag aan de koningin had aangeboden.

Maandag maakte de Conservatieve Partij bekend dat Truss de leiderschapsverkiezing van Rishi Sunak heeft gewonnen en daardoor de nieuwe premier zou worden. Van de Conservatieve leden stemde 57 procent voor Truss, de buitenlandminister in het kabinet van Johnson.

Truss is de vijftiende premier die door Elizabeth ceremonieel als premier wordt gevraagd. Haar eerste keer was met Winston Churchill, na het overlijden van haar vader in 1952.

Ministersploeg samenstellen

Toen Truss 19 jaar was pleitte ze in een van haar eerste publieke optredens voor het afschaffen van de monarchie. Naar eigen zeggen realiseerde ze zich “vrijwel meteen na die toespraak” dat het een fout was. Ze is van mening veranderd en tegenwoordig voorstander van het koningshuis.

Na het bezoek aan de koningin vliegt Truss terug naar Londen om zo snel mogelijk haar ministersploeg samen te stellen, omdat woensdag al het eerste parlementaire vragenuurtje op het programma staat. De oppositie wil van haar weten hoe ze de stijgende kosten van energie en levensonderhoud gaat aanpakken. Volgens persbureau Bloomberg is de nieuwe premier van plan 130 miljard pond (151 miljard euro) uit te trekken om huishoudens te behoeden voor hoge energierekeningen. Daarnaast zou er een pakket van 40 miljard pond klaarliggen om bedrijven te ondersteunen.