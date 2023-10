Londens restaurant serveert Frans staatsbanket dat Charles kreeg

Mensen die komende maandag in Londen zijn, kunnen proeven wat koning Charles tijdens het staatsbanket tijdens zijn staatsbezoek aan Frankrijk in september kreeg voorgeschoteld. Een restaurant in de Britse hoofdstad biedt het diner eenmalig aan.

Het gaat om het restaurant Pavyllon in het luxueuze Four Seasons hotel aan Park Lane. Het diner wordt bereid door Franse Michelinster-koks Anne-Sophie Pic and Yannick Alleno en kost zo’n 320 euro. Wijn is daarbij niet inbegrepen.

Op het menu staan onder meer blauwe kreeft, krab, kip, romaine sla met truffel en crêpes. Het dessert bestaat uit macarons met framboos- en lycheesmaak en rozensorbetijs.

Het staatsbanket was op 20 september in Versailles, vlak bij Parijs. Naast het Britse koningspaar en president Emmanuel Macron waren ook onder anderen Mick Jagger, Hugh Grant en Charlotte Gainsbourg daarbij aanwezig.